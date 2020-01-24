في حب مصر.. مشاركة قوية من الوفود الإسمعلاوية في احتفالية وطن واحد





ويقول حماد موسي، تواصلت الحشود في الوصول من كل مكان في مصر من أجل إعلان مدي حب والتفاف المصريين حول الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيدين ومباركين لكل خطوات بناء الدولة المصرية وإعلان كلمة حب ووفاء لمصر واحتفالا بعيد الشرطة رمز للوفاء والبطولة والوطنية.





وأوضح أن هناك مشاركة قوية من حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد في فاعلية في حب مصر في استاد القاهرة بحضور ٨٠ ألف جاءوا من كل مكان في مصر للاحتفال وشاركت أمانة الإسماعيلية بمشاركة قوية من خلال كل الأمانات النوعية وأمانات المراكز والأقسام.





ورفعوا لافتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية وشهد الحضور احتفالا غنائيا كبيرا في استاد القاهرة وسط تفاعل رائع من الجميع والهتاف بمصر وتحيا مصر.

أكد عدد من المشاركين أنهم حرصوا علي المشاركة بكل مشاعر الحب تجاه وطنهم والمشاركة في احتفالية يوم في حب مصر احتفالا بالذكري ال٦٨ لمعركة الشرطة وتخليدا لشهداء الشرطة واحتفالا بالشرطة المصرية، كما شارك مئات الوفود من حزب مستقبل وطن الإسماعيلية من كل المراكز بالمحافظة وأقسام المدينة؛ ليشاركوا جميعا في إعلان حبهم لوطنهم وتأييدهم للقيادة السياسية برغبة جارفة من أعضاء الحزب للمشاركة وتقدمهم قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالإسماعيلية تحت رعاية حماد موسي أمين الحزب بالإسماعيلية استاد القاهرة يمتلئ بالمصريين في يوم في حب مصر.