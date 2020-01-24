عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

اضطرت عروس سيئة الحظ إلى إنفاق مبلغ يُقدر بحوالي 1300 دولار من أجل شراء شعر مستعار أو "باروكة" كي ترتديها في يوم زفافها، وذلك بعد أن تسببت إحدى أقاربها، وهي مصففة شعر متدربة، في إفساد شعرها ووضعتها في ورطة قبل حفل زفافها بشهرين فقط.





ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العروس، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها يُعتقد أنها من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تخطط لاعتماد تسريحة شعر جديدة أنيقة خلال حفل زفافها كأي عروس، وقد قررت استخدام "وصلات الشعر".





وعرضت عليها قريبتها أن تساعدها في ذلك مقابل نصف الثمن الذي كان من المقرر أن تدفعه في صالون التجميل، وقررت العروس أن تضع ثقتها بهذه السيدة وتوافق على عرضها.





لكن الأمور سارت على نحو غير متوقع، وكانت النتيجة مؤسفة حيث تم قص شعر العروس بالكامل بسبب خطأ ارتكبته هذه السيدة أثناء قيامها بتركيب وصلات الشعر، بحسب ما أوضح التقرير.





وعندما طلبت العروس منها أن تساهم في إصلاح الضرر الذي أحدثته وتتحمل تكلفة شراء شعر مستعار، والتي تُقدر بـ1300 دولار، كي ترتديه خلال حفل الزفاف، رفضت ذلك تمامًا.





وقررت مصففة الشعر عرض هذه المشكلة عبر موقع "Reddit" وسؤال المتابعين عما إذا كانت مخطئة في رفضها طلب العروس، وأكدت في الوقت ذاته على أنها لا تعتقد أنه يتوجب عليها دفع مثل هذا المبلغ، مشيرة أنها لا تدرك ما الخطأ الذي وقع، وأنها قدمت هذا العرض للعروس من أجل مساعدتها.





وسرعان ما انهالت تعليقات الرواد الذين أشاروا إلى أنه يجب على هذه السيدة دفع المبلغ الذي طلبته العروس بدون شك، لأنها في الأساس المتسببة في إفساد شعرها قبل زفافها مباشرة.