AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:48 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
اضطرت عروس سيئة الحظ إلى إنفاق مبلغ يُقدر بحوالي 1300 دولار من أجل شراء شعر مستعار أو "باروكة" كي ترتديها في يوم زفافها، وذلك بعد أن تسببت إحدى أقاربها، وهي مصففة شعر متدربة، في إفساد شعرها ووضعتها في ورطة قبل حفل زفافها بشهرين فقط.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العروس، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها يُعتقد أنها من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تخطط لاعتماد تسريحة شعر جديدة أنيقة خلال حفل زفافها كأي عروس، وقد قررت استخدام "وصلات الشعر".

وعرضت عليها قريبتها أن تساعدها في ذلك مقابل نصف الثمن الذي كان من المقرر أن تدفعه في صالون التجميل، وقررت العروس أن تضع ثقتها بهذه السيدة وتوافق على عرضها.

لكن الأمور سارت على نحو غير متوقع، وكانت النتيجة مؤسفة حيث تم قص شعر العروس بالكامل بسبب خطأ ارتكبته هذه السيدة أثناء قيامها بتركيب وصلات الشعر، بحسب ما أوضح التقرير.

وعندما طلبت العروس منها أن تساهم في إصلاح الضرر الذي أحدثته وتتحمل تكلفة شراء شعر مستعار، والتي تُقدر بـ1300 دولار، كي ترتديه خلال حفل الزفاف، رفضت ذلك تمامًا.

وقررت مصففة الشعر عرض هذه المشكلة عبر موقع "Reddit" وسؤال المتابعين عما إذا كانت مخطئة في رفضها طلب العروس، وأكدت في الوقت ذاته على أنها لا تعتقد أنه يتوجب عليها دفع مثل هذا المبلغ، مشيرة أنها لا تدرك ما الخطأ الذي وقع، وأنها قدمت هذا العرض للعروس من أجل مساعدتها.

وسرعان ما انهالت تعليقات الرواد الذين أشاروا إلى أنه يجب على هذه السيدة دفع المبلغ الذي طلبته العروس بدون شك، لأنها في الأساس المتسببة في إفساد شعرها قبل زفافها مباشرة.
عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل
عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل
عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة إطفاء حرائق

مصفف شعر يدعم أطفال مرضى السرطان على طريقته الخاصة.. فيديو

فرح يتحول لـ خناقة بعد ضرب شقيق العريس للعروسة | شاهد

فيديوجراف| شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها فى الزفاف

رد فعل عروس تجاه شقيقتها بعد تعرضها لحادث يثير الاستياء.. تفاصيل

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

ترشيحاتنا

هند صبري: عمري ما حسيت بالغربة في مصر

رد ناري من شقيق قتيل الفيلا على نانسي عجرم وطوني خليفة

قروا الفاتحة عليا..جهاد جريشة يكشف مخطط الغندور وعصام عبد الفتاح

الخرباوي: الشرطة نجحت في توجيه ضربات استباقية للإخوان قبل 25 يناير

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الزبيب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها