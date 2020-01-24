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محافظات

قبائل مطروح: نحن حماة البوابة الغربية وخط دفاعها الأول.. فيديو وصور

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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ايمن محمود
شارك وفد من أبناء مطروح من عمد ومشايخ جميع مدن المحافظة وواحة سيوة في حفل  تأسيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالإضافة لدعم القيادة السياسية ضد الإرهاب باستاد القاهرة ضمن الآلاف من أبناء القبائل العربية المشاركين.

كما شارك وفد من طلاب مطروح لمراحل سنية مختلفة في هذه الاحتفالية وسط أغان وطنية بالأتوبيسات والتي ألهبت الحس الوطني لطلاب مطروح. 

وودع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الطلاب قبل السفر إلي القاهرة، مؤكدا أن هذه  الرحلة في إطار خطة تعليم مطروح خلال إجازة منتصف العام لتنظيم العديد من الرحلات  وتفعيلا لرؤية المنظومة التعليمية الجديدة التي تعمل على غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأكد عبد الرحمن العميري من أبناء قبائل مطروح المشاركين أن القبائل بمطروح أعلنت من خلال مشاركتها أنها على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية، وخلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بينما أكد العمدة محمد عيسى أن قبائل مطروح هي الدرع الواقي لحدود مصر الغربية وخط دفاعها الأول.

وأضاف أن المؤتمر رسالة للعالم تعكس الترابط بين جميع أبناء مصر ووقوفها جميعا خلف قيادتها السياسية.
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