الخرباوي: الشرطة نجحت في توجيه ضربات استباقية للإخوان قبل 25 يناير

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن جماعة الإخوان الارهابية، عندما عادت إلى الوجود، في فترة السبعينيات؛ كانت لديها خطة، لتكوين كيانات تابعة لها، ولكن بمسميات مختلفة، مثل "الجماعة الإسلامية أو الجهاد" وغيرها، كنوع من المراوغة، وإزاحتها من مشهد الجرائم والإرهاب.
وأشار الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الشرطة نجحت في توجيه ضربات استباقية لجماعة الإخوان الإرهابية قبل 25 يناير، منوها إلي أن "الذئاب المنفردة" فكرة إخوانية، وتعتبر من الأفكار الرئيسية التي نشأ عليها التنظيم السري للجماعة.
واكد المفكر السياسي، أن الإخوان كانوا يخططون لإنشاء جيش إخواني مواز، له عقيدة مختلفة عن الجيش المصري، المتمثلة في الدفاع عن الوطن والعرض، وتوفير الأمن والحماية للشعب.
ولفت الخرباوي، إلى أن القضاء نجا من محاولة الأخونة التى كانت ستطول جميع اركان الدولة المصرية.