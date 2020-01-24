كارول سماحة: أعشق الجمهور المصري ولا أشعر بالغربة بالقاهرة.. صور

قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة، لا أشعر بالغربة في مصر فأنا بيتي هنا وزوجي وأولادي، ورغم أن لبنان هي بلدي الأول لكن حتي أصحابي هنا في مصر وبعتبرها بلدي الثاني وأثرت في كتير، تربيت بها وأصبحت جزءا من حياتي، مضيفة: "دوبت في مصر وبحبها كتير لأنها تتحب وشعبها جميل وروحه حلوة".





وأضافت، علي هامش حفلها بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، دي مش أول مرة أغني هنا في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأنا قدمت حفل منذ ٣ سنوات وكانت جميلة جدا، واليوم مختارة عدد من الأغاني المتنوعة ما بين المصري واللبناني وأغاني طربية أيضا.









وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة وصلت إلى مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لإحياء حفلها الغنائى على خشبة مسرح الأوبرا الخاصة بها، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفى تصريحات صحفية، قال خالد الطوخى إن قراره بالمشاركة فى الاحتفالات بعيد الشرطة لم يأت من فراغ وإنما جاء انطلاقًا من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى فى إطار المسئولية المجتمعية، حيث لم يعد خافيًا على أحد ما تمثله مناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى فى المجتمع.





وأشار إلى أنه تقرر أيضا توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل، وذلك تقديرًا لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأيضًا حماية الممتلكات العامة فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة.