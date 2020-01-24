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اقتصاد

مخاوف فيروس كورونا تدفع الذهب للصعود إلى أعلى مستوى في أسبوعين

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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وكالات

قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، بعد تطورات تفشي الفيروس التاجي (كورونا) ما دفع المستثمرين إلى البعد عن المخاطرة والإقبال على أصول الملاذات الآمنة.


وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1573.73 دولار للأونصة، بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن مرتفع بنسبة واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.4% إلى 1571.90 دولار للأونصة.

وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، "السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة."

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.8% في المعاملات الفورية إلى 2417.10 دولار للأونصة، بعد أن فقد أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ويتجه المعدن لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في 5 أسابيع وبنحو 2.6%.

وصعد البلاتين 0.4% مسجلا 1005.95 دولار للأونصة، لكنه يظل منخفضا 1.3% للأسبوع.

وتقدمت الفضة 1.8% إلى 18.11 دولار للأونصة، وبمكسب أسبوعي نحو 0.6%.

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