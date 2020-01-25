توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 25/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟.. وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.. سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 25 يناير وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

مهنيًا: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك على الصعيد المهني والمادي، تتمتع هذا اليوم بسرعة البديهة وقدرة على طرح الأمور بمهارة.

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فانك تحسم أمرك وتباشر مشروعًا جديدًا قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة وتنجح فيه.

صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك.

برج الثور:

مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا جديدة متزامنة مع ضغوط ومسؤوليات كبيرة فى العمل يقف الفلك الى جانبك فى مغامرة مالية تكون نهايتها أرباح وفيرة.

عاطفيًا: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.

صحيًا: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.





برج الجوزاء:

مهنيًا: تنسى خيبة امل سابقة اثر على نفسيتك، فتطلّ على يوم اكثر وعدًا على الصعيد المهني، وتعرف تطوّرًا مهما ومفاجآت ايجابية.

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فقد يكون هناك تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج او ارتباط ممكن ان يكون هذا الأمر قوي.

صحيًا: أنت مدعو على اقتراب فصل الربيع إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يوميًا.





برج السرطان:

مهنيًا: إذا كنت موظفًا تعيش يومًا نشيطًا تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك.

عاطفيًا: إذا كنت مرتبط ينصحك الفلك بالذهاب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافىء وإيجابي.

صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.





برج الأسد:

مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا في كل ما نويت لتحقيقه مهما عاكستك الظروف.

عاطفيًا: قد تتراجع حرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط وربما يحدث فراق بين الطرفين فكن حذرا وابتعد عن المشاكل.

صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده.





برج العذراء:

مهنيًا: تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية راسا على عقب، تقوم بمفاوضات حثيثة و مفيدة . عبر عن رأيك و فاوض بجرأة.

عاطفيًا: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية، لكنك تتوصل إلى التعامل معها كما يجب.

صحيًا: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك.





برج الميزان:

مهنيًا: حافظ على هدوئك ولا توقع عقدًا ولا تبدأ مشروعًا، تأكد من كل شيء فقد تصاب بخيبة أمل لم تكن تتوقعها على الاطلاق ينصحك الفلك بتوظيف أموالك بشكل حكيم.

عاطفيًا: قد يفاجئك الشريك ببعض الأمور التي قد تدفعك إلى التريّث وعدم التصرف معه بعشوائية.

صحيًا: تراودك بين الحين والآخر أفكار سود تتعلق بوضعك الصحي، منها الخوف من إصابتك بمرض خبيث، لا تخف.





برج العقرب:

مهنيًا: تعيش يومًا من الانفتاح والصداقة العارمة، ويشاطرك بعضهم الآراء والمثاليات والنظرة إلى الامور و تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير.

عاطفيًا: قد تمرّ بأزمة وتعيد النظر في العلاقة، وتلمس جوًّا من الفوضى والارتباك حولك، حتى لو لم تكن معنيًا بهما.

صحيًا: المغريات كثيرة وقد تجعلك تضعف أمامها، المطلوب المقاومة والإرادة الصلبة للتخلص من أزمتك الصحية.





برج القوس:

مهنيًا: مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات التى تادي الى النجاح قبل القيام بخطوات عشوائية ابعد عن المغامرة والرهان على الحظ.

عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فانك تكون متحمّسًا لإنجاح علاقتك العاطفية والعائلية، وتفرح بخبر سارّ أو بلقاء مميز .

صحيًا: شارك في الأنشطة ولا تبق وحيدًا، وقد تتلقي إشارات إيجابية في هذا النطاق.





برج الجدي:

مهنيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار، ودراسة المقترحات التي قدمت لك.

عاطفيًا: استشر الشريك ولا تكن منطويًا على نفسك، وابحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح لكي تتقدم فى الحياة العاطفية.

صحيًا: ليكن القول المأثور العقل السليم في الجسم السليم عنوانك اليومي للمحافظة على صحتك.





برج الدلو:

مهنيًا: كن حذرًا من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك تسير بشكل أفضل على عكس الأيام السابقة وتنجح فيما تخطط له.

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فهناك امكانات عاطفية فهذا اليوم،اما اذا كنت مرتبط فانك تفرح بمستجدات وتنعم بأجواء مناسبة وأحلام وردية أو بمواعيد جميلة.

صحيًا: محاولة القيام بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي.





برج الحوت:

مهنيًا: لا تتورط في حل مشاكل الآخرين واهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحًا في إهمال أعمالك مما ياثر سلبا على كل اعمالك فكن حذر من هذا الأمر.

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فقد تخيب آمالك اليوم قليلًا وتشعر بالتعب نتيجة مجهود ضاع سدى، وتبدو مضطربًا بسبب بعض الأوضاع المتعثرة.

صحيًا: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية.