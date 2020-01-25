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اقتصاد

هالة السعيد: 80% من فرص العمل في أفريقيا يوفرها القطاع غير الرسمي

السبت 25/يناير/2020 - 05:01 ص
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاية
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آية الجارحي

 

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القارة الأفريقية لديها ثروة بشرية هائلة وشابة ولكنها غير مستغلة  بالشكل الصحيح لما تفتقره من المهارات المطلوبة في سوق العمل  مما يؤدي إلى تزايد العاملين في القطاع غير الرسمي لتمثل العمالة غير الرسمية في أفريقيا نحو 80% من إجمالي العمالة.

 

وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها: ويوفر القطاع غير الرسمي وظائف لهذا الكم من القوى البشرية ومصدر دخل ولكنه عادة ما يكون منخفض وبظروف عمل غير لائقة.

 

وتابعت السعيد: كما أن هذا القطاع يتسم بانخفاض الإنتاجية مما يؤثر بدوره على مستوى الدخل القومي للدولة ويحد من قدرتها على النمو، لذا نعمل على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير أنظمة التعليم والصحة وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة التي من شأنها أن ترفع من قدرات العاملين وتساعدهم على إيجاد وظائف لائقة ومنتجة.

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