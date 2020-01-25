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اقتصاد

التنظيم والإدارة: تنفيذ 101 برنامج تدريبي لـ 2734 قيادي بالحكومة

السبت 25/يناير/2020 - 06:00 ص
صالح الشيخ رئيس
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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آية الجارحي

 

قال الدكتور صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم تنفيذ 101 برنامج تدريبي للوظائف القيادية لعدد 2734 موظفا، وتنفيذ 123 برنامج تدريبي للوظائف الوسطى والإشرافية لعدد 2561 موظفا.

 

وأضاف الشيخ في تصريحات له، إلى جانب تنفيذ 42 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التخصصية والمكتبية لعدد 2938 موظفا، وتنفيذ 53 برنامج تدريبي لمهارات الحاسب الآلي لعدد 913 موظفا.


 وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء أيضا من دراسة ومراجعة مشروعات الخطط التدريبية لـ 155 وحدة إدارية والموافقة على صرف الاعتمادات التدريبية لـ 467 وحدة إدارية.


كما صمم وطور 3 برامج تدريبية ودراسة مشروع اللوائح المنظمة للنشاط التدريبيي لـ 15 وحدة إدارية والقيام بإجراء 104 زيارات لمتابعة وتقييم النشاط التدريبي.

 

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