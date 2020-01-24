مفكر سياسي: الإخوان حاولوا تغيير يوم عيد الشرطة.. فيديو

كشف الدكتور ثروت الخرباوى، المفكر السياسي، عن محاولة جماعة الإخوان الإرهابية تغيير يوم 25 يناير المخصص للاحتفال بعيد الشرطة ليوم آخر.









وتابع الخرباوي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق كان رجلا وطنيا وإنجاز للإرادة الشعبية رافضا مخططات الجماعة الإرهابية.





وأشار إلى أن الشرطة نجحت في توجيه ضربات استباقية لجماعة الإخوان الإرهابية قبل 25 يناير، منوها إلي أن "الذئاب المنفردة" فكرة إخوانية، وتعتبر من الأفكار الرئيسية التي نشأ عليها التنظيم السري للجماعة.













ولفت الخرباوي إلى ان جماعة الإخوان عندما عادت إلى الوجود في فترة السبعينيات؛ كانت لديها خطة، لتكوين كيانات تابعة لها، ولكن بمسميات مختلفة، مثل "الجماعة الإسلامية أو الجهاد" وغيرها، كنوع من المراوغة، وإزاحتها من مشهد الجرائم والإرهاب.



