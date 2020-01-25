التخطيط: خفض معدلات النمو السكاني على رأس أولويات رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية.

وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها ، أن وزارة التخطيط تحاول تحقيق ما يمكن من المقترحات المقدمة إليها من وزارة الصحة.

وأشارت السعيد إلى أن قضية السكان واستراتيجية السكان تأتي في إطار أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية.

وأوضحت أن قضية السكان ومعدلات النمو السكاني تحظى بأولوية كذلك، وخفض معدلات .النمو السكاني، المسئول عنه المجلس القومي للسكان والتي ترأسه وزيرة الصحة

ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن التحديث الذي يجري على الاستراتيجية الخاصة بالسكان حاليًا، لا بد أن يدخل ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030 وضمن استراتيجية الدولة وخطة الدولة لهذا العام