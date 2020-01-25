بنها على خط التطوير.. محافظ القليوبية يعتمد مخططا استراتيجيا للنهوض بمستوى الخدمات.. وعرض رؤية تنموية وعمرانية شاملة للمدينة

اللواء عبد الحميد الهجان:





الوصول إلى خطة طموحة تستهدف النهوض بكافة الخدمات والمشروعات

تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أهالى مدن المحافظة

تسهيل عمل اللجان المشكلة لبدء عمل المسوحات اللازمة لتنفيذ المخطط









أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هيئة التخطيط العمراني تعكف على دراسة المخطط الاستراتيجي لمركز ومدينة بنها.





وقال المحافظ فى بيان له، أمس الجمعة، إن الدراسة تتضمن عرض رؤية تنموية وعمرانية شاملة للمدينة في ضوء استغلال الإمكانيات المتاحة للوصول إلى خطة طموحة تستهدف النهوض بكافة الخدمات والمشروعات بالعاصمة بنها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والربط بين موازنة الدولة وما نهدف الى تحقيقه من خدمات على مستوى المدينة.





وأكد المحافظ أهمية هذه المخططات فى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لجميع أهالى مدن المحافظة وقراها فى كافة المجالات التنموية والخدمية، وهو الذي سيساهم بدوره فى تنمية الاقتصاد والتنمية العمرانية لمركز ومدينة بنها، وخاصة فى ظل توفير هذه المخططات للقواعد العامة أمام الوحدات المحلية للاستعانة بها فى تطبيق القوانين والضوابط المنظمة تجاه المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، بالإضافة إلى توفير بيئة مخططة ورسمية للامتداد العمرانى للمدن تجنبًا للبناء العشوائي غير الرسمى الذى يؤثر على تحقيق التنمية المنشودة.





ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمستندات المطلوبة لتسهيل عمل اللجان المشكله لبدء عمل المسوحات اللازمة لتنفيذ المخطط المقترح ورفع تقرير كامل لجميع الخدمات والإمكانيات المتاحة بمدينة بنها، والتعرف على كافة احتياجات الأهالى وأهم المشكلات التى تواجههم ووضع تصور للحلول المناسبة لها من خلال إعداد مخططات تنموية متكاملة لكافة الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالمدينة.





وأثنى الهجان على المجهودات التي تقوم بها الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة فى جميع المجالات.

