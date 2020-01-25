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تعليم

بدء تصفيات مبادرة "أنا أصم أنا أستطيع" بجامعة المنوفية.. 2 فبراير

السبت 25/يناير/2020 - 08:18 ص
مبادرة أنا أصم أنا
مبادرة أنا أصم أنا أستطيع
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قســم التعليــم
أعلنت جامعة المنوفية أنه تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف دكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب، تصل مبادرة "أنا أصم أنا أستطيع " بجامعة المنوفية لمرحلة التصفيات النهائية بمسابقة إبداع 8 بعد فوزها فى التصفيات الأولية.

وقد صرحت أمل الصاوي مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية، برعاية الشباب، بأن طلاب المبادرة هم، السيد محمود حميدة، شروق رضا الشبيني، تقى أشرف اسماعيل، أحمد صلاح الدين عبد العظيم، أيه أسامه عبد الحميد، وجميعهم من كلية التربية النوعية بأشمون.

ومن المقرر أن تجرى التصفيات النهائية يومي ٢ و٣ فبراير المقبل، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وكانت تلك المبادرة قد تخطت المرحلة الأولى من التصفيات، لتصل للتصفيات النهائية بمسابقة إبداع 8 للموسم الحالي.
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