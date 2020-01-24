تركوهما بسبب الحمى.. أبوان يهجران ابنيهما في المطار بسبب فيروس كورونا.. صور

في تصرف غير إنساني، ترك زوجان صينيان اثنين من أولادهما خلفهما في مطار تاركين إياهما وحدهما، بعد أن حظر ابنهما من السفر بسبب إصابته بالحمى وسط مخاوف تفشي فيروس الكورونا الغامض، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية.

ويقال إن الأبوين هجرا ابنهما وبنتهما عند بوابة المغادرة بالمطار، واستقلا رحلة الطيران بمفردهما في مدينة نانجينغ الشرقية، تاركين عمال الخطوط الجوية والركاب الآخرين في حالة صدمة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعصف فيه البلاد بسلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي أودي بحياة 26 شخصًا على الأقل.

وعادة ما تكون أعراض المرض الحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وشددت المدن في جميع أنحاء الصين على إجراء الفحوصات الصحية في مراكز النقل.

تم السماح للأطفال فى نهاية المطاف بالصعود على متن الطائرة المحلية، وفقا لما ذكرته صحيفة يانجزى الإخبارية المسائية.