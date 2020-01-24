AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تركوهما بسبب الحمى.. أبوان يهجران ابنيهما في المطار بسبب فيروس كورونا.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:39 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

في تصرف غير إنساني، ترك زوجان صينيان اثنين من أولادهما خلفهما في مطار تاركين إياهما وحدهما، بعد أن حظر ابنهما من السفر بسبب إصابته بالحمى وسط مخاوف تفشي فيروس الكورونا الغامض، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية.


ويقال إن الأبوين هجرا ابنهما وبنتهما عند بوابة المغادرة بالمطار، واستقلا رحلة الطيران بمفردهما في مدينة نانجينغ الشرقية، تاركين عمال الخطوط الجوية والركاب الآخرين في حالة صدمة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".


وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعصف فيه البلاد بسلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي أودي بحياة 26 شخصًا على الأقل.


وعادة ما تكون أعراض المرض الحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وشددت المدن في جميع أنحاء الصين على إجراء الفحوصات الصحية في مراكز النقل.


تم السماح للأطفال فى نهاية المطاف بالصعود على متن الطائرة المحلية، وفقا لما ذكرته صحيفة يانجزى الإخبارية المسائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمنع الرجل وترث التركة كلها .. حالات ميراث المرأة في الإسلام

مكان أول قصة قتل في التاريخ.. والجبل لا يزال يبكي على القتيل.. فيديو

يوضع سره في أضعف خلقه.. بعوضة تنهي حياة عسكري تركي.. تفاصيل

أستاذ أمراض صدرية: فيروس الصين الغامض انتقل لهذه الدول

الفيروس الغامض.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد الذي يهدد العالم

العثور على طفل اختفى في ظروف غامضة أسفل أرضية غرفة المعيشة.. لن تصدق ما حدث

ترشيحاتنا

أردوغان يهدي ميركل "خوذة ومرآة" ورد فعل غريب من المستشارة الألمانية.. فيديو

أهم الأخبار .. تطورات الحالة الصحية لمبارك.. ومفاجأة صلاح لجمهوره

تعرف عليها .. 8 أطعمة تساعد في التخلص من سموم الجسم

فريق أزارو يخسر أمام النصر بالدوري السعودي.. فيديو

الزمالك ومازيمبي ..تعادل سلبي وإضاعة هدفين وإصابة فى شوط أول متوسط

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها