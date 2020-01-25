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تعليم

اتحاد آثار القاهرة يتعاون مع متحف محمد علي لتدريب الطلاب بالإجازة

السبت 25/يناير/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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خالد محيي الدين
أعلن اتحاد طلاب ب كلية الآثار في جامعة القاهرة عن التعاون مع متحف قصر الأمير محمد علي عن تدريب اجازة نصف العام بمتحف قصر الامير محمد على على ان يتم تدريب الطلبة على شرح المتحف وكيفية التعامل مع الزوار ثم يقوم الطلبة بشرح المتحف للزوار.

وعلى من يريد التقدم لحضور التدريب برجاء التوجه الى مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار وإحضار:-
صورة كارنية الكلية
صورة بطاقة الرقم القومي
صورة شخصية للمتقدم

ويمكن التدريب بحضور الطالب ٣ ايام في الاسبوع لشرح المتحف للزوار ويقوم الطالب نفسه بتحديدهم قبل بدء التدريب على ان يكون اول ايام التدريب يوم الأحد الموافق ٢٦-١-٢٠٢٠ وينتهي التدريب يوم الاحد الموافق ٩-٢-٢٠٢٠.



وسوف يتم شرح المتحف يوم ٢٦-١-٢٠٢٠ للمتدربين لذلك نؤكد على ضرورة الحضور، كما سيتم قبول ٥٠ طالب وطالبة وذلك بأسبقية التسجيل.

بعد اتمام التدريب يحصل المتدربين على شهادة من متحف قصر الأمير محمد علي.
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