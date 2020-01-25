الصندوق السيادي المصري يتلقى عروضا تمويلية من مؤسسات دولية لدعم الاستثمارات في مصر

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق تلقى عروض تمويلية من عدة مؤسسات تمويل دولية لدعم الاستثمارات في مصر.

وأضاف سليمان في تصريحات له، أنه يتم حاليا إقامة شراكات مع مستثمرين ذوي مصداقية مرتفعة يمتلكون خبرة طويلة الأجل، يتم توجيهها مع الاستثمار في القطاعات المستهدفة.



وأعرب سليمان عن تطلعه للبناء على مذكرة التفاهم التي عقدها الصندوق مع شركة اكتيس والإسراع في التعاون .

وأوضح أن شركة أكتيس كانت قد قدمت لصندوق مصر السيادي عرضًا للمساهمة في الاستثمار في واحدة من محطات توليد الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنس الألمانية في مصر بقدرة 4.8 جيجاوات.



وأوضح سليمان أن الشركة القابضة للكهرباء تتولي إدارة عملية طرح الاستثمار في المحطات الثلاث ويتوقع الإعلان عن المستشار المالي لعملية الطرح قريبا والتي أبدى عدة مستثمرين اهتمامهم بالمشاركة بها متابعًا أن الصندوق سيقوم بالمشاركة الاستثمارية مع المستثمر الفائز بالطرح.