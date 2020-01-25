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تعليم

بعد انتهاء امتحانات نصف العام.. فنون تطبيقية حلوان تعلن عن دورات للشباب

السبت 25/يناير/2020 - 07:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددَ من "الورش الفنية للأطفال والشباب خلال اجازة نصف العام الدراسي ٢٠٢٠".



وتتضمن الدورة التدريبية مجموعة من الورش الفنية اليومية للديكوباج والتطريز بالخرز والصباغة والأركت والعقد والربط والرسم على الزلط والمعلقات النسجية والخزف وتصميم الحلى والتشكيلات الورقية والطباعة بالاستنسل والرسم على الزجاج وتشكيلات الجبس والرسم بالخير والكروشيه، وتصميم الأقنعة والمزايك.

كما تتضمن الدورة التدريبية ورش ممتدة لتعليم الرسم وورش تصنيع الروبوت وورشة تصميم الشخصيات الكرتونية.

وعلى المتدربين الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التواصل مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.
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