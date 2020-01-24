عروض فنية متنوعة في معرض الكتاب

قدم مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ٥١، اليوم، العديد من فقرات الفنون الشعبية والاستعراضية، ضمن فعالياته، لليوم الثانى على التوالى.





وقدمت باقة متنوعة من أروع وأشهر الفقرات الفنية المميزة منها رقص شعبى ورقص ساحلى وفلاحى بالإضافة إلى العروض الترفيهية الأخرى والمرحة.





كما تضمن العديد من الفقرات والخدمات لرفاهية وخدمة الزوار والعديد من العروض وأماكن للطفولة.





ويقام المعرض فى الفترة من ٢٢ يناير إلى ٤ فبراير فى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



