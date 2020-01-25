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اقتصاد

الضرائب: نقدم كافة التيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم إلكترونيا

السبت 25/يناير/2020 - 02:01 ص
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
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محمد يحيى

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم اقراراتهم إلكترونيا بكل سهولة، عن طريق نشر الوعى الضريبي من خلال تنظيم سلسلة من الندوات لكل من المحاسبين المهنيين والمدراء الماليين بالشركات مجانًا.

واوضح أنه يتم عقد هذه الندوات فى كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك مركز التدريب بالجيزة، أو من خلال الندوات التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع الغرف التجارية بجميع المحافظات .

وأضاف " رضا عبد القادر " أن المصلحة أيضا تقوم بتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية للعاملين بالمصلحة عن المنظومة الإلكترونية، وذلك بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حتى تكون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على مساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم الكترونيا، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات ،  والإجابة على جميع الاستفسارات.

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