AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

10 % وتقسيط الباقي.. محافظة الوادي تعلن عن شروط جديدة للتصالح في المخالفات

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:37 م
الوادي الجديد تعلن
الوادي الجديد تعلن عن شروط جديدة للتصالح في المخالفات
Advertisements
منصور ابوالعلمين

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لقاء جماهيريا مع المواطنين بمسجد عباد الرحمن بحي السبط الشرقي بمدينه الخارجه، للتعرف على اهم المشكلات والعمل على سرعة حلها.


وجه الزملوط باقامة دار مناسبات لخدمة أهالي الحي، تتحمل المحافظة 50 ٪ من التكلفة والباقي يتحملها الأهالي.


وخلال اللقاء وافق الزملوط على تخفيض 50 ٪ من قيمة رسوم تقنين الأراضي المباني لواضعي اليد على أن تكون 350 جنيها بدلا من 750 جنيها، لتخفيف العبء عنهم بشرط أن يتم دفع 10 ٪ كحد أدنى وتقسيط باقي المبلغ.

 

كما وافق أيضا على ثبات حصة مياه آبار ري الزراعة وعدم تخفيضها نظرا لبعد الابار عن الكتل السكنية وعدم تأثيرها عليها، وكلف الزملوط الوحدة المحلية بسرعة تدبير مبنى لاقامة عيادة صحية مجهزه لتقديم الخدمه الطبية لأهالي الحي، وبحث مشكله الشارع الذي تم غلقه، وإعاده فتحه ان كان موجود بخريطه التنظيم.

 

كما كلف أيضا بصيانة الصرف الصحي بعمارات الاولي بالرعاية بالمنطقة على أن تتحمل المحافظة 25٪ من التكلفة والوحده المحليه 75 ٪ مع تحديد شخص واحد كمنسق ومندوب عن كل عماره لانهاء الإجراءات.

 

وتفقد محافظ الوادي الجديد مشروع كافتيريا مصممه بالنظام البيئي شمال مدينه الخارجه والتي تضم خيمة بدوية وقعدات عربي وألعابا ترفيهية.


ووجه الزملوط بتخصيص جزء من المساحه الكليه للكافيتريا والتي تبلغ 2000م2 لاقامه قاعه أفراح بالنظام البيئي تخدم المواطنين، بجانب نشاطها كمتنفس طبيعي للافراد والعائلات ولزوار المحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون لدعم منشآت جامعة الوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول تعاون لدعم منشآت جامعة الوادى الجديد

بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. البدء في إنشاء محطة كهرباء الخارجة في الوادي الجديد

الوزراء يوافق على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية

تخصيص أتوبيسات بنصف التكلفة لنقل طلاب قرى الزيات للمدراس فى الوادى الجديد

تخفيض 50% من رسوم تقنين أراضي مباني واضعي اليد بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

الكمين يكشف ألاعيب "الشرق" و"مكملين" لخداع المصريين بالتكنولوجيا

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

تركوهما بسبب الحمى.. أبوان يهجران ابنيهما في المطار بسبب فيروس كورونا.. صور

من انستجرام إلى الحبس.. قصة القبض على سارة الكندري وزوجها بـ فيديو خادش

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية في هذا الموعد

قيادي بـ فتح يكشف أسباب إعلان ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها