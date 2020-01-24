10 % وتقسيط الباقي.. محافظة الوادي تعلن عن شروط جديدة للتصالح في المخالفات

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لقاء جماهيريا مع المواطنين بمسجد عباد الرحمن بحي السبط الشرقي بمدينه الخارجه، للتعرف على اهم المشكلات والعمل على سرعة حلها.





وجه الزملوط باقامة دار مناسبات لخدمة أهالي الحي، تتحمل المحافظة 50 ٪ من التكلفة والباقي يتحملها الأهالي.





وخلال اللقاء وافق الزملوط على تخفيض 50 ٪ من قيمة رسوم تقنين الأراضي المباني لواضعي اليد على أن تكون 350 جنيها بدلا من 750 جنيها، لتخفيف العبء عنهم بشرط أن يتم دفع 10 ٪ كحد أدنى وتقسيط باقي المبلغ.

كما وافق أيضا على ثبات حصة مياه آبار ري الزراعة وعدم تخفيضها نظرا لبعد الابار عن الكتل السكنية وعدم تأثيرها عليها، وكلف الزملوط الوحدة المحلية بسرعة تدبير مبنى لاقامة عيادة صحية مجهزه لتقديم الخدمه الطبية لأهالي الحي، وبحث مشكله الشارع الذي تم غلقه، وإعاده فتحه ان كان موجود بخريطه التنظيم.

كما كلف أيضا بصيانة الصرف الصحي بعمارات الاولي بالرعاية بالمنطقة على أن تتحمل المحافظة 25٪ من التكلفة والوحده المحليه 75 ٪ مع تحديد شخص واحد كمنسق ومندوب عن كل عماره لانهاء الإجراءات.

وتفقد محافظ الوادي الجديد مشروع كافتيريا مصممه بالنظام البيئي شمال مدينه الخارجه والتي تضم خيمة بدوية وقعدات عربي وألعابا ترفيهية.





ووجه الزملوط بتخصيص جزء من المساحه الكليه للكافيتريا والتي تبلغ 2000م2 لاقامه قاعه أفراح بالنظام البيئي تخدم المواطنين، بجانب نشاطها كمتنفس طبيعي للافراد والعائلات ولزوار المحافظة.