اهم الاخبار.. النقيب هشام طعمة أول شهيد في يناير 2011.. أمريكا تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا.. إثيوبيا تعلن موعد ملء سد النهضة.. الزمالك ومازيمبي ..تعادل سلبي وإضاعة هدفين

يضحي رجال الشرطة المصرية بكل غال ونفيس، من اجل رفعة الوطن والذود عن ترابه وأمنه وامانه.





ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.





وجه اليوتيوبر على غزلان، رسالة إلى الفنانة الشابة منة عرفة، من خلال حسابه على تطبيق الصور انستجرام، بعدما نشر صورة لهما عبر خاصية القصص، موجهًا لها الشكر على دعمه في شتى المواقف.





وصف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أداء منتخب مصر لكرة اليد بالأداء الرجولي والبطولي، وذلك بعد فوزه على المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة 30-27.





تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد تخفيض نيسان قشقاي وسيتروين منذ ساعات.





توقع خبراء ماليون واقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري احتفاظه بزخم صعود قيمته خلال العام الحالي 2020، بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق النقد الأجنبي إلى الخزانة المصرية، حسبما ذكر موقع "المونيتور الأمريكي.





ذكر موقع "أحوال" التركي أن المحكمة الدستورية التركية قضت بإلغاء مواد بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انتخاب أردوغان رئيسًا للجمهورية في نظام حكم رئاسي في يونيو 2018.





أعلن وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا سيليشي بيكيلي، أن بلاده ستبدأ ملء "سد النهضة" نهاية هذا العام، حيث سيتم الانتهاء منه في غضون 4-7 سنوات.





أنهى فريق الزمالك الشوط الأول أمام مازيمبي بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام.





قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن موقعها الإلكتروني تم حجبه بسبب العقوبات الأمريكية.





يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد ساعات الليل القادمة برودة شديدة تستمر حتى صباح غدٍ السبت خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس.





تشكل مسألة الخصوصية والأمان الإلكترونى هاجسا كبيرا في الوقت الحاضر وخاصة بين السياسيين والمسئولين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد انتشار جرائم انتهاك الخصوصية لملايين من الأشخاص ومن بينهم رؤساء دول وسياسيين كبار.





أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تم نقل الفنانة القديرة نادية لطفي للعناية المركزة مؤخرًا، وذلك للمرة الثانية خلال فترة مكوثها بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.



