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رياضة

مدرب الزمالك: لا نحتاج مدرب أحمال وغيابه غير مؤثر

السبت 25/يناير/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف أمير عبد العزيز المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن منافس اليوم مازيمبي قوي وعنيد.

وقال عبد العزيز:  "واجهنا فريقا قويا ومحترما وليس ضعيفًا، كنا نرغب في حسم اللقاء من الشوط الأول وأهدرنا عددا كبيرا من الفرص".

وأضاف: "غياب أشرف بن شرقي كان مؤثرا وهو لاعب خطير ويمكن توظيفه على الأطراف وفي القلب الهجومي".

وواصل: "غياب مدرب الأحمال لم يكن مؤثرا على الأداء البدني للفريق وكنا في فورمة جيدة حتى النهاية، ولا نحتاج مدرب أحمال في الفترة المقبلة".

وعن أشرف بن شرقي قال: "بعد يومين سيكون جاهزا للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق".
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