مدرب الزمالك: لا نحتاج مدرب أحمال وغيابه غير مؤثر

كشف أمير عبد العزيز المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن منافس اليوم مازيمبي قوي وعنيد.





وقال عبد العزيز: "واجهنا فريقا قويا ومحترما وليس ضعيفًا، كنا نرغب في حسم اللقاء من الشوط الأول وأهدرنا عددا كبيرا من الفرص".





وأضاف: "غياب أشرف بن شرقي كان مؤثرا وهو لاعب خطير ويمكن توظيفه على الأطراف وفي القلب الهجومي".





وواصل: "غياب مدرب الأحمال لم يكن مؤثرا على الأداء البدني للفريق وكنا في فورمة جيدة حتى النهاية، ولا نحتاج مدرب أحمال في الفترة المقبلة".



