مدرب الزمالك: لا نحتاج مدرب أحمال وغيابه غير مؤثر

كشف أمير عبد العزيز المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن منافس اليوم مازيمبي قوي وعنيد.
وقال عبد العزيز: "واجهنا فريقا قويا ومحترما وليس ضعيفًا، كنا نرغب في حسم اللقاء من الشوط الأول وأهدرنا عددا كبيرا من الفرص".
وأضاف: "غياب أشرف بن شرقي كان مؤثرا وهو لاعب خطير ويمكن توظيفه على الأطراف وفي القلب الهجومي".
وواصل: "غياب مدرب الأحمال لم يكن مؤثرا على الأداء البدني للفريق وكنا في فورمة جيدة حتى النهاية، ولا نحتاج مدرب أحمال في الفترة المقبلة".
وعن أشرف بن شرقي قال: "بعد يومين سيكون جاهزا للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق".