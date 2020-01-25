AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحث العلمي تعلن ورشة العمل للمركبات النباتية بالخرطوم.. تعرف على التفاصيل

السبت 25/يناير/2020 - 12:01 م
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاونها مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية وخاصة فى مجال الرابطة العلمية المتخصصة، فإن الرابطة العربية للعلوم البيئية بالتعاون مع الجمعية السودانية لإدارة الآفات بالسودان، تعتزمان عقد ورشة العمل العلمية "المركبات النباتية الفعالة وإمكانات استغلالها فى إدارة الآفات" والتى تعقد بالخرطوم، خلال الفترة من 24 ـــ 25 مارس 2020.

وتتناول محاور الورشة الموضوعات التالية:

- آفات وأمراض المحاصيل الحلقية والبستانية

- الحشائش والنباتات المتطفلة

- النباتات الفعالة فى الزراعة المتداخلة

- آفات وأمراض المنتجات المخزونة الحبوب والفاكهة

- آفات النحل والحيوان والطيور الدجنة

- الآفات الطبية لآفات الصحة العامة

وتتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة والانتقالات للباحثين الذىن تقبل أوراقهم ويتحمل المشاركين تكاليف السفر إلى الخرطوم ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات.

على أن يكون آخر موعد لإرسال الملخصات إلى الجهات المنظمة هو 15/2/2020 على البريد الالكترونى الموضح بالنشرة الإعلامية، ويجب موافاة الأكاديمية بما يتم على البريد الإلكترونى  [email protected]
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عن تنظيم ورش عمل مع جامعة دلهي بالهند

تعرف على شروط الالتحاق ورش عمل أكاديمية البحث العلمى بالهند.. وآخر موعد للتقديم

البحث العلمي تعقد ورشة عمل لدول عدم الانحياز والدول النامية حول تلوث الهواء

فتح باب التقدم لمنحة العلماء الزائرين بمركز العلم والتكنولوجيا

تعرف على آخر المنح التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين

البحث العلمي تعلن برنامج المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB

ترشيحاتنا

كورونا.. الفيروس القاتل يضرب دولا جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا للمرة الأولى

النصب فن.. فتاة تخدع حبيبها وتتركه في ورطة كبيرة «صور»

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك ينتظر هدية زيسكو أمام أول أغسطس

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة

شاهد.. ظهور جديد لـ الفنان يوسف فوزي

شاهد.. رد فعل الجمهور بعد نشر محمد رمضان صورة زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ قيمته التاريخية.. تطوير المنطقة السياحية المحيطة بمعبد دندرة

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور