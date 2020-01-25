البحث العلمي تعلن ورشة العمل للمركبات النباتية بالخرطوم.. تعرف على التفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاونها مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية وخاصة فى مجال الرابطة العلمية المتخصصة، فإن الرابطة العربية للعلوم البيئية بالتعاون مع الجمعية السودانية لإدارة الآفات بالسودان، تعتزمان عقد ورشة العمل العلمية "المركبات النباتية الفعالة وإمكانات استغلالها فى إدارة الآفات" والتى تعقد بالخرطوم، خلال الفترة من 24 ـــ 25 مارس 2020.





وتتناول محاور الورشة الموضوعات التالية:





- آفات وأمراض المحاصيل الحلقية والبستانية





- الحشائش والنباتات المتطفلة





- النباتات الفعالة فى الزراعة المتداخلة





- آفات وأمراض المنتجات المخزونة الحبوب والفاكهة





- آفات النحل والحيوان والطيور الدجنة





- الآفات الطبية لآفات الصحة العامة





وتتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة والانتقالات للباحثين الذىن تقبل أوراقهم ويتحمل المشاركين تكاليف السفر إلى الخرطوم ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات.



