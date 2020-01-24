حلو المكان لـ تامر حسني تقترب من 45 مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني 44 مليونا و987 ألفا، مقتربة من 45 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.



