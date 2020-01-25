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حوادث

حبس لص سرق توك توك بأسلوب إلقاء الشطة

السبت 25/يناير/2020 - 03:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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عمرو خليفة
قررت نيابة التبين الجزئية، حبس  لص سرق توك توك من قائده بعد إلقاء "شطه" على وجهه، أثناء سيره، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وكانت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بجوار سور القومية للاسمنت بطريق  الاوتوستراد ـ  دائرة القسم تناهى لسمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص .

وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق توك توك والذي قرر  بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك " بمنطقة الشارع الجديد ــ  دائرة القسم استوقفه احد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ               

وفور وصولهما فوجئ بقيامه بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه، واستوليا منه على الدراجة البخارية قيادته ولاذا بالفرار .

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف؛ أمكن ضبطه ، وتبين أنه عاطل مقيم بحلوان حال استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق " الشطة " .

وبمواجهته بما  أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة ، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة ، واتهمه بسرقته بالإكراه ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقي  التى اصدرت قرارها السابق.
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