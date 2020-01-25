حبس لص سرق توك توك بأسلوب إلقاء الشطة





وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق توك توك والذي قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك " بمنطقة الشارع الجديد ــ دائرة القسم استوقفه احد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ









وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف؛ أمكن ضبطه ، وتبين أنه عاطل مقيم بحلوان حال استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق " الشطة " .





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة ، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة ، واتهمه بسرقته بالإكراه ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقي التى اصدرت قرارها السابق.