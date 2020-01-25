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حوادث

الأم مختلة عقليا.. تحريات المباحث فى واقعة إلقاء طفلتين من الطابق الرابع ببنها

السبت 25/يناير/2020 - 02:27 ص
إلقاء طفلتين من الطابق
إلقاء طفلتين من الطابق الرابع ببنها
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إبراهيم الهوارى
كشقت التحريات الأولية التى أجرتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية فى واقعة محاولة انتحار ربة منزل وإلقاء طفلتيها من الطابق الرابع بشرفة المنزل الخاص بهم بقرية الرملة مركز بنها مما أدى إلى مصرعهما أن الأم تعانى من مرض نفسي وتخضع للعلاج منذ 6 شهور .

فيما تولت النيابة التحقيق فى الواقعة حيث أجريت معاينة لمكان الحادث وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود الواقعة والإستعلام عن حالة الام لسؤالها. 

 وكانت منطقة الرملة ببنها قد شهدت واقعة مأساوية حيث تجردت أم من مشاعر الأمومة وألقت بطفلتيها من شرفة المنزل ثم ألقت بنفسها ورائهما فى محاولة للانتحار .  

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها. 

 انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث وتبين سقوط "أسماء م ع" 6 سنوات و"رغدة م ع" 4 سنوات جثتين وإصابة والدتهما "رحاب م ع" ربة منزل 33 سنة بإصابات متفرقة بالجسد .  

وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها ورائهما وتبين مصرع الطفلتين فيما ترقد الأم في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الواقعة.
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