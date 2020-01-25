فاروق جعفر: الزمالك لم يستغل استحواذه أمام مازيمبي.. ونحتاج لمدرب أحمال.. فيديو

"تصدر المجموعة من سمات البطل" .. بهذه الكلمات بدأ فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق حديثه.





وقال جعفر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تصدر المجموعة من سمات البطل، كنت اتمنى فقط ان يتصدر الأبيض مجموعته"





وأردف: الزمالك قدم كرة جماعية خلال الشوط الأول أمام مازيمبي، وكان منظما مقارنة بالمنافس، ولكنه لم يستغل هذا الاستحواذ.





وتابع : بشكل عام حالة الزمالك مطمئنة، وحسم الصعود بشكل كبير لدور ربع النهائي، اتمنى ان يتم تثبيت التشكيل خلال الفترة المقبلة.









وأشار: "الزمالك يحتاج لمدرب أحمال خلال الفترة المقبلة"





واختتم كلماته : أبو جبل يسير بشكل جيد مع الأبيض، فهو الأفضل مؤخرا مع مصر بجانب محمد الشناوي ومحمود أبو السعود.