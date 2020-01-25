الجديد فى جراحات الوجه والرأس.. أسوان تستضيف المؤتمر الطبى الدولى .. صور

تواصل محافظة أسوان عروس الجنوب والمشتى العالمى ، عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات المحلية والدولية خلال هذه الفترة من العام.

ورصدت "صدى البلد" افتتاح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان لفعاليات المؤتمر الطبى الدولى الثامن لجراحات التجميل تحت عنوان " جراحات الوجه و الرأس وما يتعلق بها".

وأكد الدكتور أحمد غلاب فى كلمته على أهمية استضافة جامعة أسوان لهذا المؤتمر الذى ينظمه قسم التجميل كلية طب أسوان بالتعاون مع قسم تجميل طب أسيوط والجمعية المصرية لجراحات التجميل وذلك فى إطار حرص الجامعة علي إكساب شباب الأطباء الخبرات والعمل على مواكبة كل ما هو جديد فى جراحات التجميل والحروق ، وهذا ما ينعكس مردوده على الخدمة الطبية التى تقدمها مستشفيات أسوان الجامعية.

فيما أوضح الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بأسوان أن كلية الطب تسعى دائمًا إلي التطوير وذلك من خلال إقامة المؤتمرات العلمية ، ولهذا يقام هذا المؤتمر تحت إشراف جامعة أسوان والتى تحرص على رعاية وتبني النهوض العلمى والمجهود الطبى بالمحافظة على جميع المستويات.

وقال زكى الدهشورى بأن الجامعة تعمل على إستضافة العديد من المؤتمرات العلمية والطبية ومنها هذا المؤتمر العلمى الهام الذى تستمر فعالياته حتى ٢٦ يناير الجاري مع مناقشة الأساليب الحديثة فى علاج التشوهات الخلقية و الاصابات المتعددة والأورام ، كما يناقش جراحات الجمال التي تعني بتنسيق الوجه و حقن المواد المالئة و تجميل الجفون والشفاه والوجنة.

فيما أوضح الدكتور أحمد قناوى موسى رئيس قسم التجميل بالمستشفي الجامعي بأن المؤتمر يضم العديد من ورش العمل الطبية بحضور أبرز أساتذة التجميل بجمهورية مصر العربية ، وضيوف دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا لعرض آخر أبحاثهم ومشاركتهم الخبرة للجميع ، كما يضم المؤتمر أكثر من ورشة علمية لتبادل الأبحاث الطبية والتى ستكون إضافة فى التوصيات النهائية الختامية.

هذا ويشارك بالمؤتمر أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان وجامعة أسيوط كمشرفين عالميين ومنسقين ويمثله الدكتور يوسف صالح رئيس المؤتمر ورئيس قسم التجميل جامعة أسيوط ، والدكتور أحمد قناوى موسى سكرتير المؤتمر والمنسق العلمي وقائم بعمل رئيس قسم التجميل بجامعة أسوان، والدكتور محمود سيد ، والدكتور محمد العطيفى بقسم التجميل، بجانب أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر.

كما شهدت فعاليات المؤتمر تكريم البروفسير فرانز ويلهلم إيطالي الجنسية ، بجانب تكريم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية طب جامعة أسوان ، وقام بالتكريم الدكتور فؤاد غريب رئيس الجمعية المصريه لجراحين التجميل ونائب رئيس الجمعية ، والدكتور يوسف صالح رئيس المؤتمر ورئيس قسم جراحة التجميل بطب أسيوط.