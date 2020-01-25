والد الشهيد عمر ياسر يروي تفاصيل تكريم الرئيس السيسي له.. فيديو

قال الدكتور ياسر عبد العظيم والد الشهيد النقيب عمر ياسر، إن تكريم الرئيس السيسي له ولوالدة ياسر أضاف لهم شيئ من الفخر والفرحة.

وأضاف الدكتور ياسر عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مصر تغيرت للأفضل عما كانت فيه بفضل القيادة السياسية الحالية الواعية لمصالح الوطن وشعب مصر.

وتابع والد الشهيد النقيب عمر ياسر، أنه تم تغيير أسم الشارع الذي يسكنون به إلى أسم الشهيد عمر ياسر عبد العظيم بناء على طلب من والدة الشهيد بذلك تخليدا له.

وأوضح الدكتور ياسر عبد العظيم، أن تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء كان شيئا جيد جدا منه وشي مشرف لنا جميعا.

وأشار إلى أن، الرئيس السيسي عندما كان يكرم والدة الشهيد عمر ياسر سأل عن والده وكنت أجلس فى القاعة مشاهدا للتكريم وعند سؤال الرئيس عني قمت بالتوجه إليه وتقديم التحية له.