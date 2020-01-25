أوساسونا يفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني.. ونيس يتعادل مع رين في الدوري الفرنسي





افتتح روبن جارسيا التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 81 من ضربة جزاء ، قبل أن يؤكد زميله إنيجو بيريز انتصار أوساسونا بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 84 .





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أوساسونا للنقطة 28 في المركز العاشر ، بينما توقف رصيد نادي ليفانتي عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.





وفي الدوري الفرنسي ، خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة فريقي نيس ورين ، في افتتاح منافسات الجولة الحادية والعشرين.





افتتح الدنماركي كاسبر دولبيرج التسجيل لنيس في الدقيقة 47 ، ليعادل فلافيات تايت النتيجة لفريق رين في الدقيقة 81 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي نيس للنقطة 29 في المركز العاشر ، ورصيد نادي رين للنقطة 37 في المركز الثالث.

حقق فريق أوساسونا ، فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي ليفانتي ، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.