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رياضة

أوساسونا يفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني.. ونيس يتعادل مع رين في الدوري الفرنسي

السبت 25/يناير/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق فريق أوساسونا ، فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي ليفانتي ، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح روبن جارسيا التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 81 من ضربة جزاء ، قبل أن يؤكد زميله إنيجو بيريز انتصار أوساسونا بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 84 .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أوساسونا للنقطة 28 في المركز العاشر ، بينما توقف رصيد نادي ليفانتي عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.

وفي الدوري الفرنسي ، خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة فريقي نيس ورين ، في افتتاح منافسات الجولة الحادية والعشرين.

افتتح الدنماركي كاسبر دولبيرج التسجيل لنيس في الدقيقة 47 ، ليعادل فلافيات تايت النتيجة لفريق رين في الدقيقة 81 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي نيس للنقطة 29 في المركز العاشر ، ورصيد نادي رين للنقطة 37 في المركز الثالث.
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