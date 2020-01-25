انتصارات جديدة للجيش السوري في محافظة إدلب

كشفت قناة "روسيا اليوم"، مساء الجمعة، أن قوات الجيش العربي السوري حققت تقدمًا ملحوظًا في محيط مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب.





ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها: "3 كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش السوري عن الطريق الدولي M5، مدخل مدينة معرة النعمان من الجهة الشرقية.





وأورد المصدر نفسه أن الجيش سيطر على كل من بلدة الدير الشرقي على محور معرة النعمان، وقريتي معرشمارين وكريسيان بريف إدلب الجنوبي.



