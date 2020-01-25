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رياضة

حازم إمام : الأهلي صعب مهمته على نفسه في دوري أبطال أفريقيا

السبت 25/يناير/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق ، أن النادي الأهلي صعب المهمة عليه في مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.
وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "تعادل النادي الأهلي في المباراة الماضية أمام نادي بلاتينيوم صعب الأمور كثيرًا عليه، حتى لو انتصر الأهلي في المباراة القادمة فيجب عليه تحقيق التعادل على الأقل أمام الهلال، الأهلي يواجه مهمة صعبة، النجم بشكل كبير حسم تأهله، وترتيب المباريات صعب المهمة على الأهلي."

وأضاف إمام:"الأهلي داخل مصر، مختلف عن الأهلي خارج مصر، وهو الأمر الذي ينطبق على جميع الفرق، قد يرجع السبب لقلة الخبرة والخوف والتوتر، لا أعرف لماذا اللاعبون يكونوا بهذا التوتر خارج مصر".

ويستضيف النادي الأهلي، نظيره نادي النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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