خالد الغندور: الأهلي طالب بفتح الاستبدال منذ عامين ويرفضه الأن.. فيديو

هاجم خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، موقف النادي الأهلي من فتح باب الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وعرض خالد الغندور خلال برنامجه بقناة الزمالك موقف النادي الأهلي من فتح باب الاستبدال منذ سنتين، ورغبته في فتح باب الاستبدال خلال الشتاء.





وأكد خالد الغندور على أن الأهلي في ذلك الوقت كان يحتاج الى الاستبدال، وبناء عليه مجدي عبدالغني عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة آنذاك حارب من اجل عودة الاستبدال لصالح النادي الأهلي على عكس رغبة باقي الفرق بالدوري.





واستنكر خالد الغندور موقف النادي الأهلي من الاستبدال قائلًا:" بالتأكيد الاستبدال مفيد فنيًا واقتصاديًا للأندية في كل الأوقات وكل السنين، وليس في سنة واحدة".





وتساءل خالد الغندور:" اذا كان الاستبدال هذا الموسم تم فتحه من أجل الوداد المغربي والترجي التونسي، فلماذا تم فتح باب الاستبدال منذ موسمين".



