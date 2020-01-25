الخيمة البدوية لحلايب وشلاتين تستقبل رواد معرض الكتاب

فى ثانى أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع" دورة دكتور جمال حمدان، والذي يستمر حتى 3 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث مجموعة من الفعاليات الفنية الخاصة بالطفل، حيث أقيم على مسرح الطفل عرض مسرحى بعنوان "الوردة الزرقاء" تأليف وإخراج فاطمة المعدول، أعقبه عرض أخر لمسرحية "دندش وأصحاب العصفور" تأليف كامل الكيلانى، إخراج عبير شلتوت لفرقة جاردن سيتى، بجانب فقرات لعرائس الماريونيت واستعراضات "تنورة، الحصان، الصعيدى"، بحضور مجموعة كبيرة من رواد المعرض.





نظم أتوبيس الفن الجميل باقة متنوعة من ورش الأطفال منها ورشة عمل مجسم من قص الورق "الفسيسفاء، وورشة رسم على الوجه"، كما أقام قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى ورشة لعمل كتاب "حكايات المحروسة"، تلاها ورشة رسم بعنوان "كيف نحافظ على مواردنا"، بجانب ورشة عمل حلى بخيوط الصوف، كذلك عقدت ثقافة الطفل ورشة تجسيم على الورق بالألوان الفلو ماستر، وجدارية ورقية بطريقة المحاور.



