AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

موقف مؤثر.. قائد سيارة ينقذ طائرًا كاد يموت متجمدًا على الطريق.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يرصد لحظة تدخل قائد سيارة من أجل إنقاذ طائر كان عالقًا وسط الجليد على أحد الطرق وكاد يموت متجمدًا.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه قد تم التقاط الفيديو في مقاطعة "جزيرة الأمير إدوارد" الكندية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأوضح التقرير أن قائد السيارة "ساندي دوسيت" كان يقود سيارته على مقربة من منزله عندما رأى سربًا من الطيور يحلق في الهواء، وعندما دقق النظر جيدًا لاحظ أن أحد الطيور كان عالقًا وسط الثلوج التي تغطي الطريق، ولم يكن في إمكانه التحرك.

ويظهر "دوسيت" في بداية الفيديو وهو يتوجه ناحية الطائر ثم يبدأ في إزاحة طبقات الجليد عنه شيئًا فشئ خوفًا من أن يلحق به الأذى، وفي نهاية المطاف تمكن من إزالة كافة طبقات الجليد التي كان الطائر عالقًا بينها حتى أصبح في إمكانه التحرك مجددًا، وعلى الفور حلق مبتعدًا عن المكان.

ونقلت "ديلي ميل" عن "دوسيت" قوله إنه قرر التدخل لإنقاذ الطائر لأنه أدرك أنه كان من الممكن أن تدهسه أي سيارة مارة على الطريق أو يتجمد حتى الموت أو يلتهمه أي من الحيوانات الموجودة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه شعر بالأسف حياله؛ وأكد كذلك على أنه شعر بسعادة بعد أن تمكن من إنقاذه.

ولاقى هذا الفيديو، الذي التقطه "دوسيت" بنفسه، تفاعلًا من قبل الرواد بعد مشاركته على مواقع التواصل، وأشاد الكثيرون بتصرف الشاب.

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2092348.html"></iframe>

موقف مؤثر.. قائد سيارة ينقذ طائرًا كاد يموت متجمدًا على الطريق.. شاهد
موقف مؤثر.. قائد سيارة ينقذ طائرًا كاد يموت متجمدًا على الطريق.. شاهد
موقف مؤثر.. قائد سيارة ينقذ طائرًا كاد يموت متجمدًا على الطريق.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ردة فعل مثيرة لطفل يتناول «آيس كريم» لأول مرة

جريمة لا تصدق.. زبون يرفع مسدسه داخل مطعم ويحوله لـ بركة دماء.. فيديو

فيديو لشاب يلكم حيوان كنغر مصاب للتسلية يثير الاستياء على مواقع التواصل.. شاهد

كاميرا مراقبة ترصد لحظة تعرض سيدة للسرقة تحت تهديد السلاح أمام منزلها.. شاهد

ترشيحاتنا

موقف مؤثر.. قائد سيارة ينقذ طائرًا كاد يموت متجمدًا على الطريق.. شاهد

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية في هذا الموعد

الكمين يكشف ألاعيب "الشرق" و"مكملين" لخداع المصريين بالتكنولوجيا

خلاف غير معلن بين قطر وتركيا أدى لإغلاق الجزيرة ترك.. تفاصيل

وفاة الفنانة اعتدال المصري.. والعزاء اليوم بالحامدية الشاذلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب ماء قبل النوم... يحمي من الإصابة بجلطات المخ والقلب

بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها