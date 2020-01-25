موقف مؤثر.. قائد سيارة ينقذ طائرًا كاد يموت متجمدًا على الطريق.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يرصد لحظة تدخل قائد سيارة من أجل إنقاذ طائر كان عالقًا وسط الجليد على أحد الطرق وكاد يموت متجمدًا.





وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه قد تم التقاط الفيديو في مقاطعة "جزيرة الأمير إدوارد" الكندية في وقت سابق من الشهر الجاري.





وأوضح التقرير أن قائد السيارة "ساندي دوسيت" كان يقود سيارته على مقربة من منزله عندما رأى سربًا من الطيور يحلق في الهواء، وعندما دقق النظر جيدًا لاحظ أن أحد الطيور كان عالقًا وسط الثلوج التي تغطي الطريق، ولم يكن في إمكانه التحرك.





ويظهر "دوسيت" في بداية الفيديو وهو يتوجه ناحية الطائر ثم يبدأ في إزاحة طبقات الجليد عنه شيئًا فشئ خوفًا من أن يلحق به الأذى، وفي نهاية المطاف تمكن من إزالة كافة طبقات الجليد التي كان الطائر عالقًا بينها حتى أصبح في إمكانه التحرك مجددًا، وعلى الفور حلق مبتعدًا عن المكان.





ونقلت "ديلي ميل" عن "دوسيت" قوله إنه قرر التدخل لإنقاذ الطائر لأنه أدرك أنه كان من الممكن أن تدهسه أي سيارة مارة على الطريق أو يتجمد حتى الموت أو يلتهمه أي من الحيوانات الموجودة بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه شعر بالأسف حياله؛ وأكد كذلك على أنه شعر بسعادة بعد أن تمكن من إنقاذه.





ولاقى هذا الفيديو، الذي التقطه "دوسيت" بنفسه، تفاعلًا من قبل الرواد بعد مشاركته على مواقع التواصل، وأشاد الكثيرون بتصرف الشاب.





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