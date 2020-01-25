نادي الميريا الإسباني وتركي ال شيخ في مركز شباب العزيزية.. فيديو

قام المستشار السعودي تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بلفتة انسانية داخل محافظة الشرقية بالتحديد داخل مركز شباب العزيزية.





ونشر المستشار تركي ال الشيخ فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لاشبال مركز شباب العزيزية وهم مرتدين قميص فريق الميريا الاسباني.





وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه :" زي ما وعدناكم نغطي محافظات مصر و نفرح أطفالها .. طلعنا علي مدينه الشرقيه مركز شباب العزيزية .. و عشان هما اهل الكرم كان يوم رائع رحبوا بينا و استقبلونا احلي استقبال و احنا كمان فرحنا أولادهم.





وقام وفد نادي الميريا الاسباني الذي يملكه المستشار السعودي تركي ال الشيخ بتوزيع قمصان الفريق الاسباني على اشبال مركز شباب العزيزية وتصوير مرانهم وهم مرتدين القميص والبهجمة ترتسم على وجههم.



