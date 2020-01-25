تامر عبد الحميد: مازيمبي مرشح للتتويج بأبطال إفريقيا.. والتعادل جيد للزمالك.. فيديو





وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "التعادل كان جيد للزمالك أمام فريق كبير ونجح في الفوز بلقاء الذهاب 3-0".





وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبيا أمام مازيمبي فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات "الـ16" لدوري أبطال افريقيا.





ورفع مازيمبي رصيده الى 11 نقطة فى المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة ، بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وفقد فرصة الصدارة التى حسمها الفريق الكونغولي عن طريق المواجهات المباشرة.

أكد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، على أن فريق مازيمبي الكونغولي مرشح للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الحالية كما أنه يعد من الفرق القوية جدا والتي ستنافس بقوة على اللقب.