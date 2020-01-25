أخبار التوك شو.. أبو العينين رئيسا شرفيا لمجلس عموم القبائل.. والخرباوي يكشف تفاصيل لقاء سليماني بـ الإخوان





هند صبري: لا أنام بسبب بناتي .. فيديو

قالت الفنانة هند صبري، إن دورها في فيلم الفيل الازرق من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها الفنية، موضحة أن فيلم أسماء أيضا كان صعبا عليها لأنها شخصية مركبة.

اعترافات خطيرة.. مفتي داعش يكشف تفاصيل جديدة عن التنظيم الإرهابي.. فيديو

عرضت فضائية "الحدث" تقريرا مصورا حول اعترافات مفتي تنظيم داعش الإرهابي، أبو عبد الباري.

وألقي القبض على أبو عبد الباري في مدينة الموصل، وهو قيادي في الصف الأول في تنظيم داعش الارهابي.



قيادي بـ فتح يكشف أسباب إعلان ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط.. فيديو قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه أن القدس عاصمة إسرائيل وإعلانه عن مشروعية الاستيطان لليهود فى القدس، قضى على كل فرص عملية السلام في الأراضي الفلسطينية.

سارة نخلة عن حادث نانسي عجرم: الحدوتة مش داخلة دماغي علقت الفنانة سارة نخلة، على حادث اقتحام فيلا الفنانة نانسي عجرم، قائلة: "الحدوتة مش داخلة دماغي، وحاسة فيه كواليس مش واضحة".

