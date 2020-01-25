أخبار التوك شو.. أبو العينين رئيسا شرفيا لمجلس عموم القبائل.. والخرباوي يكشف تفاصيل لقاء سليماني بـ الإخوان

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس عموم القبائل العربية وشبه الجزيرة العربية اختار رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيسا شرفيا له.
كشف المفكر السياسي ثروت الخرباوي، عن علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بـ قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني الذي تم إغتياله من قبل أمريكا، مؤكدا أنه زار مصر وقت حكم الإخوان وإلتقى خيرت الشاطر للتشاور حول إنشاء جيش من المرتزقة.
قالت الفنانة هند صبري، إن دورها في فيلم الفيل الازرق من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها الفنية، موضحة أن فيلم أسماء أيضا كان صعبا عليها لأنها شخصية مركبة.
عرضت فضائية "الحدث" تقريرا مصورا حول اعترافات مفتي تنظيم داعش الإرهابي، أبو عبد الباري.
وألقي القبض على أبو عبد الباري في مدينة الموصل، وهو قيادي في الصف الأول في تنظيم داعش الارهابي.
قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه أن القدس عاصمة إسرائيل وإعلانه عن مشروعية الاستيطان لليهود فى القدس، قضى على كل فرص عملية السلام في الأراضي الفلسطينية.
علقت الفنانة سارة نخلة، على حادث اقتحام فيلا الفنانة نانسي عجرم، قائلة: "الحدوتة مش داخلة دماغي، وحاسة فيه كواليس مش واضحة".
قال الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب ، علي خلفية اسباب الاصابه المفاجئة بالأزمات القلبية المنتشرة، إن عند حدوث صدمات القلب فيما يعرف بمتلازمة القلوب المجروحة، ليس مجرد تشبيه بل يحدث بالفعل، وذلك عند الاصابة بأزمات نفسية او عاطفية تؤدي لتدفق شديد في الدم، ومن ثم يؤدي لتكسير في القلب.