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توك شو

الطفلة هايدي: سعيدة بوقوف الناس بجانبي وهذا بحد ذاته نجاح لي.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 04:01 ص
هايدي
هايدي
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محمد حليم قنديل

شكرت الطفلة هايدي لجنة التحكيم ببرنامج "The Voice" لعدم اختيارها فى تلك المسابقة، مضيفة أنه لولا ذلك لما كانت أكتشفت حب الناس لها.

وأضافت هايدي خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنها سعيدة جدا بوقوف الناس بجانبها وهذا بحد ذاته نجاح كبير لها.


وتابعت هايدي، قائلا " مكنتش متخيله وكانت صدمة بالنسبة لي.. ماما اكتشف موهبتي، وهكمل مسيرتي، وفرحت جدا بتشجيع الناس ليا .. واكتر فنانة بتعجبني ام كلثوم"


وأوضحت هايدي، إنها تعرضت لظلم كبير من أعضاء اللجنة، عاصي الحلاني، ونانسي عجرم، ومحمد حماقى.


وأشارت إلى أن، أعضاء اللجنة حطموها وتعرضت لظلم كبير، وكانت تتمنى أن يختارها النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنها تخيلت أن يختارها المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتي لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى.

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