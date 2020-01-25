الخرباوى: صبحي صالح كان متطوعا فى الجيش وسرق مهمات عسكرية..فيديو

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن القيادى الاخوانى صبحي صالح كان متطوعا في الجيش وسرق مهمات عسكرية وتم فصله.





وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإخوان يحرفون القرآن الكريم حيث ذكر الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم « ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ» وقال الإخوان إن مصر هنا هي بلد من البلدان وليست الدولة المصرية.





وكشف الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن الإخوان تحرف الكلم عن موضوعه الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى.



