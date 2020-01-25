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أخبار العالم

لا معلومات عن وجود اشتباكات.. البنتاجون: القوات الروسية تعلم تمركزات قواتنا في سوريا

السبت 25/يناير/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم وزراة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، مساء أمس الجمعة، إن العسكريين الأمريكيين سيبقون في مواقعهم في سوريا، مشددًا على حرصهم على إبقاء الاتصال مع نظرائهم الروس تجنبا لوقوع اشتباكات بين الجانبين.

وأوضح هوفمان في تعليقه على تقارير عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا: "لقد قلنا بكل وضوح للدول والقوى الأخرى المتواجدة في المنطقة أين تتموضع قواتنا. نحن نستخدم قنوات منع النزاعات لمنع حدوث أي سوء تفاهم أو صدام عرضي",

وأضاف: "لا أملك معلومات عن أي شيء تسمونه تبادلا لإطلاق النار.. كل ما يمكنني أن أقوله إننا نتواجد حيث كنا وإنهم يعلمون أين نتواجد".

وقبل أيام رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأيدي وإشهار السلاح بين القوات الأمريكية والقوات الروسية، إثر عبور القوات الروسية على الطريق الدولي M4 باتجاه بلدة تل تمر.
 
ووفقا لمصادر المرصد السوري، اعترضت دورية أمريكية رتلا روسيا بالقرب من محطة وقود حطين الواقعة بالقرب من مفرق بلدة تل بيدر على الطريق الدولي M4، حيث منعت الرتل الروسي من التقدم على الطريق.
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