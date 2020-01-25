الأردن ينفي إطلاعه على تفاصيل صفقة القرن رسميا

نفى مصدر حكومي أردني، أمس الجمعة، التقارير الإعلامية التي تفيد أن الأردن اطلع رسميًا على تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي للسلام الشهيرة بـ" صفقة القرن ".





وكانت صحيفة "إندبندنت عربية" نقلت عن مصادرها الخاصة، قولها إن عمّان باتت على اطلاع كامل بتفاصيل صفقة القرن، مشيرةً إلى أن الأردن أبدى مرونة حيال الصفقة خلافًا لمواقفه السابقة، ويتحضر لاتخاذ سلسلة من "القرارات الداخلية الجريئة"، خلال الفترة القادمة.





وقال مصدر حكومي لصحيفة "الدستور" الأردنية: "الحديث عن الإعلان عن صفقة القرن لا يزال يطرح من خلال الاعلام، نسمع به بين الحين والآخر، ولكن على ما يبدو أن هذه المرة الطرح الأمريكي به جدية في قرب الإعلان وفقًا للوقت الذي تحدث به الرئيس الأمريكي".





وأضاف: "نجدد التأكيد على الأردن لم يطلع حتى الآن على بنود صفقة القرن، وأن موقفه ثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن مساء الخميس، أنه يعتزم الكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط في وقت ما قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في 28 يناير الجاري.



