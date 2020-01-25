ملعقتان سكر فقط..9 نصائح تساعد على عملية الحرق فى الجسم

يعانى الكثير من الأشخاص من الصعوبة فى قلة حرق السعرات الحرارية، وهو ما يصيب بعض الأشخاص بالإحباط الشديد لعدم المقدرة على فقدان الوزن، لذا قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية،نصائح لتسهيل عملية الحرق فى جسم.





١- الماء الدافئ علي الريق يساعد على التخلص من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.





2- شرب الماء يساعدك على الاحساس بالشبع





3_ طبق السلطه مع الغداء تساعد على حرق ٣٠٪ من الوجبه





4الشاي الاخضر قبل الاكل بنص ساعه او بعده بساعه وعليه ليمون.





5_ ا خذ الفاكهه المسموح بيها خلال اليوم.





6-القهوة الخضراء بتساعد على تعليه الحرق مرتين فى اليوم.





7- البعد عن الحلويات والاكتفاء بمعلقتين سكر فى اليوم.





8- الاهتمام بيوم الفري للتعليه الحرق واخذ وجبه وسناك فري.



