AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كاسونجو: فضلت الزمالك على الأهلي.. ومعاملة الوداد للأجانب سيئة.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 03:07 ص
كاسونجو كابونجو
كاسونجو كابونجو
Advertisements
محمد رشاد
كشف كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل أزمته مع الوداد المغربي، معلنًا عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي في وقت سابق.

كاسونجو عاد لقائمة الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي.

وقال كاسونجو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "الزمالك أدى مباراة جيدة جدًا واللقاء لم يكن سهلًا وكانت صعبة جدًا ومازيمبي فريق قوي ولديه صلابة دفاعية، الزمالك كان مسيطر على الأمور واللاعبين وصلت للمرمى عدة مرات ولكن كان ينقصهم التسجيل ولم يوفقوا، لدينا مباراة هامة في أنجولا".

وعن سبب رحيله عن الوداد؟، أجاب: "واجهت عدة صعوبات هناك مع إدارة ورئيس النادي حينما وقعت معهم لم يحترموا بنود العقد وأرادو مني اللعب مجانًا ولا أحصل على حقوقي".

وأردف: "لديهم عادة سيئة في التعامل مع اللاعبين الأجانب، وقلت لرئيس النادي أنني جئت من الزمالك فريق كبير ومعروف على مستوى القارة ، يجب ألا تعاملني كلاعب قادم من نادي مغمور ولكنه أصر على نفس الطريقة وقطعت معهم العقد وظللت لمدة 6 شهور بدون لعب".

وأردف: "تلقيت العديد من العروض عقب تألقي مع الاتحاد ولكن رئيس الزمالك حينما اتصل بي وعدته أنني سأوقع للأبيض، كان حلم بالنسبة لي اللعب في الزمالك، وهناك لاعبين كثيرين يتنموا اللعب بالقلعة البيضاء".

وأتم: "تلقيت عرضًا من الأهلي ولكن حسمت قراري باللعب للزمالك، لأن القرار يأتي من القلب أولا ويجب أن أكون مرتاح البال وكنت أشاهد فريق الزمالك وأخترت بكل قناعة وضمير مريح اللعب معهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى يكشف دعم رئيس النادي لهذا اللاعب

ليس عبدالله السعيد.. تعرف على صفقة الزمالك الوحيدة في الميركاتو الشتوي

مصدر يكشف سبب تأخر قيد كابونجو كاسونجو في قائمة الزمالك

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس.. الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو.. 9 لاعبين مستبعدون من قائمة فريق الكرة أمام زيسكو

الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز

جرس إنذار .. أرقام كاسونجو بقميص الزمالك تهدد عرش الفتى الذهبي للأبيض

ترشيحاتنا

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

شاهد.. لحظة إصابة بن شرقي قبل مباراة الزمالك ومازيمبي

بتحبني اكتر من نفسها.. رسالة رومانسية من محمد رمضان لزوجته

مؤسس إذاعة القرآن الكريم.. وفاة الإذاعي محمد عبدالعزيز عبدالدايم

توقف عن تناولها في الحال.. 5 أطعمة تسبب انتفاخ المعدة

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب ماء قبل النوم... يحمي من الإصابة بجلطات المخ والقلب

بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها