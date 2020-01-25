كاسونجو: فضلت الزمالك على الأهلي.. ومعاملة الوداد للأجانب سيئة.. فيديو

كشف كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل أزمته مع الوداد المغربي، معلنًا عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي في وقت سابق.





كاسونجو عاد لقائمة الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي.





وقال كاسونجو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "الزمالك أدى مباراة جيدة جدًا واللقاء لم يكن سهلًا وكانت صعبة جدًا ومازيمبي فريق قوي ولديه صلابة دفاعية، الزمالك كان مسيطر على الأمور واللاعبين وصلت للمرمى عدة مرات ولكن كان ينقصهم التسجيل ولم يوفقوا، لدينا مباراة هامة في أنجولا".





وعن سبب رحيله عن الوداد؟، أجاب: "واجهت عدة صعوبات هناك مع إدارة ورئيس النادي حينما وقعت معهم لم يحترموا بنود العقد وأرادو مني اللعب مجانًا ولا أحصل على حقوقي".





وأردف: "لديهم عادة سيئة في التعامل مع اللاعبين الأجانب، وقلت لرئيس النادي أنني جئت من الزمالك فريق كبير ومعروف على مستوى القارة ، يجب ألا تعاملني كلاعب قادم من نادي مغمور ولكنه أصر على نفس الطريقة وقطعت معهم العقد وظللت لمدة 6 شهور بدون لعب".





وأردف: "تلقيت العديد من العروض عقب تألقي مع الاتحاد ولكن رئيس الزمالك حينما اتصل بي وعدته أنني سأوقع للأبيض، كان حلم بالنسبة لي اللعب في الزمالك، وهناك لاعبين كثيرين يتنموا اللعب بالقلعة البيضاء".





وأتم: "تلقيت عرضًا من الأهلي ولكن حسمت قراري باللعب للزمالك، لأن القرار يأتي من القلب أولا ويجب أن أكون مرتاح البال وكنت أشاهد فريق الزمالك وأخترت بكل قناعة وضمير مريح اللعب معهم".