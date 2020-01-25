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فن

بطريقة كوميدية.. صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاده

السبت 25/يناير/2020 - 03:20 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم
احتفل الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده الـ 65 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ 65 سنة وتلت ساعة".

وانهالت التعليقات عليه من متابعيه بالتهنئة له في عيد ميلاده وجاءت الردود "‏‎عيد ميلاد سعيد بالخير و السعادة و الصحة و راحة البال كل عام و حضرتك بخير أستاذنا المحترم" و "‏‎كل سنه وحضرتك طيب العمر كله ليك" و "‏‎كل سنة وانت طيب ياعم صلاح عقبال ٩٩ سنة و ١٢ ساعة و ٧ دقايق" و "‏‎كل سنه وانت طيب ياعم صلاح يا راجل ياأصيل". 

يذكر أن أخر أعمال الفنان هو مسلسل "قيد عائلى" الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وهم "ميرفت أمين بدور منال، عزت العلايلي بدور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد".
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