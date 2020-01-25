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رياضة

شاهد أول رد فعل من أحمد عيد عبد الملك بعد تعادل الزمالك أمام مازيمبي

السبت 25/يناير/2020 - 06:01 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
علق الكابتن أحمد عيد عبد الله الملك نجم الزمالك السابق على أداء الفريق في مباراته مع فريق مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا. 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل تويتر قائلا "‏الزمالك كان يقدر يكسب الشوط الاول مستريح بتلاعب خصم قوي مستوي الفرقة عمومًا مقبول الفرق بين الشوط الاول والتاني مش مدرب الاحمال الفرق ان فرقة مازيمبي ضغطو علينا من فوق عكس الشوط الاول كانوا يقابلون من نصف ملعبهم .. مدرب الأحمال مش هيقدر يعمل تمرين للاعيبة بتلعب كل ٤ ايام ماتش" .

ولقيت تغريدتة ردود واسعة من متابعيه وجاءت التعليقات بين" ‏‎كلام محترم " و" ‏‎والله لو لعبت بنص رجل أفضل من بعض اللاعبين" و" ‏‎‎اشتغل كورة .. دا مش مبرر ان فرقة تاخد منك 4 بونت في ماتشين ". 

وانتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما على إستاد السلام في التاسعة مساء أمس الجمعة في اطار مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا. 
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