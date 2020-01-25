شاهد.. رد فعل الجمهور بعد نشر محمد رمضان صورة زوجته

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة برفقة زوجته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد رمضان واضعا يده علي كتف زوجته، وعلق عليها قائلا: "اكبر رزق في الحياة هو انك تتجوز اللي بتحبها والرزق الأكبر انها تكون بتحبك أكتر من نفسها ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعي الفنان محمد رمضان علي الصورة، وكتب بعضهم قائلا: "ربنا يخليكو لبعض ويديم عليكو الحب " و" منورين " و" ربنا يحميكم " و" ربنا يسعدكم " و" أجمل رزق " و" ربنا يحفظكم ".





ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" المقرر عرضه ضمن دراما موسم رمضان المقبل، مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.