المرأة الحديدية.. تسقط من الدور التاسع ثم تنهض وتستكمل طريقها.. شاهد

تظهر لقطات لامرأة روسية تسقط من الطابق التاسع على الأرض في الشارع ثم تنهض وتستكمل طريقها وكأنها وقعت من فوق السرير، مما يثبت متانة المنتج الروسي.

انتشر مقطع الفيديو للمرأة الحديدية ذات الـ27 عامًا وهي تسقط من شرفة الدور التاسع في برج سكني روسي على الجليد الذي يغطي الشارع ثم تقف كأن شيئًا لم يحدث.

على الرغم من الارتطام القوي الذي تطاير فيه الجليد وارتفع في الهواء إلا أنها قامت من مكانها ونفضت بقاياه عن ملابسها ثم واصلت المشي، وقد أثار المقطع دهشة على مواقع التواصل فيما وصفها البعض بـ"المرأة الحديدية" والروسية المتينة.

بعدما مشت في هدوء طلبت المرأة التي لم تكشف عن هويتها، المساعدة من الجيران فقاموا باستدعاء سيارة إسعاف لها وفقًا للدايلي ميل.

وهي الآن داخل مستشفى في منطقة خانتي مانسي الغنية بالنفط في غرب سيبيريا، وقد أكد الأطباء أن المرأة تعاني من كدمات داخلية، لكنهم "فوجئوا" بعدم وجود عظام مكسورة بعد سقوطها المروّع.