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رياضة

ملكش حل.. أحمد الشيخ يداعب أمح الدولى ويسأله عن كهربا

السبت 25/يناير/2020 - 05:01 ص
احمد الشيخ و امح
احمد الشيخ و امح
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مصطفى كرم
نشر أمح الدولي فيديو له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي . 

وظهر أحمد الشيخ بالفيديو الطريف، وهو يداعب أمح ويسأله عن حبه له أكثر أم كهربا، ليجاوب أمح "بحبك يا كابتن أحمد وبحب كهربا إنتو الإثنين " ليرد عليه أحمد الشيخ " مالكش حل". 

وعلق أمح على الصورة قائلا "الحنيه رزق وأنا ربنا رزقني باخ و عوضني بيك يا كابتن أحمد بحبك اوي اقسم بالله يا حبيبي ووحشتني أوي لو اعرف ان الجواز هياخدك مني كنت حبستك في البيت عندي".

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعي أمح وجاءت التعليقات بين "ربنا يخليكو لبعض" و "جبر الخواطر" و "العالمي " و" ماشاء الله عليكم ". 
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