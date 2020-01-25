قبل الفرح.. تعرفى على أهمية الحمام المغربي





للجسم:

١- يمنح البشرة نعومة ورائحة جذابة بالإضافة إلى الصفاء.

٢- يحافظ على حيوية و نضارة الجسم.

٣- يساعد في تأخير ظهور التجاعيد على البشرة.

٤- يسهم في إنقاص الوزن، وخروج المياه الزائدة من الجسم، كما يساعد على إذابة الشحوم المترسبة على المفاصل.

٥- ينشط الدورة الدموية ويزيل الإرهاق العضلي والعصبي.





للشعر:

١- يعالج مشاكل الشعر الدهني و يغذي فروة الرأس و ينظفها.

٢- يحافظ على حيوية ورطوبة الشعر.

٣- يمنع إصابة الشعر بالجفاف.

٤- يحلّ مشكلة تهيش الشعر.





للوجه:

١- يقشر الطبقة الخارجية والميتة من الجلد.

٢- يفتح مسام الوجه وينظفها بعمق.

٣- يرطب البشرة، ويسهم في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحدّ من ظهورها.