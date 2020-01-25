قبل الفرح.. تعرفى على أهمية الحمام المغربي

قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، بعض فوائد الحمام المغربي العرائس وهى:
للجسم:
١- يمنح البشرة نعومة ورائحة جذابة بالإضافة إلى الصفاء.
٢- يحافظ على حيوية و نضارة الجسم.
٣- يساعد في تأخير ظهور التجاعيد على البشرة.
٤- يسهم في إنقاص الوزن، وخروج المياه الزائدة من الجسم، كما يساعد على إذابة الشحوم المترسبة على المفاصل.
٥- ينشط الدورة الدموية ويزيل الإرهاق العضلي والعصبي.
للشعر:
١- يعالج مشاكل الشعر الدهني و يغذي فروة الرأس و ينظفها.
٢- يحافظ على حيوية ورطوبة الشعر.
٣- يمنع إصابة الشعر بالجفاف.
٤- يحلّ مشكلة تهيش الشعر.
للوجه:
١- يقشر الطبقة الخارجية والميتة من الجلد.
٢- يفتح مسام الوجه وينظفها بعمق.
٣- يرطب البشرة، ويسهم في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحدّ من ظهورها.
٤- يحفز إنتاج الكولاجين في الوجه.